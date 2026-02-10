onedio
11 Şubat Çarşamba Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

11 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
10.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Şubat Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün oldukça mistik bir gün senin için! Bedeninde, tam olarak tanımlayamayacağın ama kesinlikle hissedeceğin bir his oluşabilir. Bu, belirgin bir ağrı ya da rahatsızlık olmayabilir; daha çok derinlerde, içinde bir yerlerde sıkışıp kalmış bir duygu gibi. Bu duygu, belki de uzun süre boyunca bastırdığın bir tepkinin bedeninde oluşturduğu bir iz olabilir.

Güneş ile Chiron arasında oluşan altmışlık açı, bastırılan tepkilerin bedende nasıl bir yer edindiğini gösteriyor. Belki de bugüne kadar fark etmediğin ya da görmezden geldiğin bir duygu, bugün bedeninde kendini gösterebilir. Bu durum, senin için belki de biraz karmaşık ve anlaşılması zor olabilir. 

Bugün için senin çözümün, bu duyguya bir ad koymak olabilir. Belki de bu duyguyu tanımlamak ve kabul etmek, onunla başa çıkmak için ilk adım olabilir. Unutma, her duygunun bir anlamı ve bir mesajı vardır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

