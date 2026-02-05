onedio
6 Şubat Cuma Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
6 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Şubat Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Şubat Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep bugün Merkür'ün Balık burcuna geçişi ile birlikte vücudunda bazı değişiklikler hissedebilirsin. Özellikle tutulmaların etkisi ile ödem veya ağırlık hissi daha belirgin bir şekilde ortaya çıkabilir. Bu durum, gün içinde seni biraz yorabilir ve rahatsız edebilir. Ancak endişelenme bu geçici bir durum ve çözümü de oldukça basit.

Tuzlu gıdaları biraz olsun azaltmayı dene, çünkü tuz, vücutta su tutulumunu artırabilir ve bu da ödemi tetikleyebilir. Bunun yanında, suyla temas etmek, özellikle biraz yüzme veya bir banyo, seni rahatlatacaktır. Bunun yanı sıra, duygusal bir arınma süreci de bedensel rahatlama sağlar. Yani, içinde bulunduğun duygusal durumu ifade etmek, belki bir arkadaşınla konuşmak veya günlük tutmak gibi yöntemler de ruhuna iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

