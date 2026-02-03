onedio
4 Şubat Çarşamba Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Şubat Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için biraz zorlu bir gün olabilir. Çünkü bedenini ve zihnini biraz yorgun hissedebilirsin. Mesela gün boyunca önemli kararlar vermek zorunda kaldıysan, sadece zihinsel değil, aynı zamanda fiziksel olarak da bir ağırlık hissetmeye başlamış olabilirsin. 

İşte tam da böyle anlarda, basit seçimler yapmayı tercih etmek, sana hafiflik hissi verebilir. Örneğin, ne giyeceğine, ne yiyeceğine veya hangi işi önce yapacağına dair kararlarını basitleştirmeyi dene. Böylece, karar verme sürecindeki stresi az da azaltabilir ve kendini daha rahat hissedebilirsin. Bazen 'karar vermemek' de bilinçli bir seçim olabilir. Görünen o ki bugün tam da buna ihtiyacın var! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

