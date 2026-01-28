onedio
29 Ocak Perşembe Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu
29 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Ocak Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Ocak Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün biraz da olsa iç dünyanın derinliklerine dalacağız. İçinde bir yerlerde bir baskı hissi oluşmuş olabilir ve bu durum bedeninde ağırlık hissi yaratabilir. Evet, biliyoruz ki kontrolü bırakmak senin için zor bir durum. Ancak bugün, bu zorluğun üstesinden gelmek için mükemmel bir gün!

Rahatlatıcı etkisi büyük olan bugün, akışa izin vermenin ne kadar önemli olduğunu gösterecek. Akışa izin verdiğinde enerjinin serbestçe dolaştığını ve bu durumun sana ne kadar iyi geldiğini fark edeceksin. Kontrolü biraz olsun bırakıp enerjinin serbestçe dolaşmasına izin ver. Bırak, hayat seni nereye götürmek istiyorsa oraya gitsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
