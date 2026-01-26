onedio
27 Ocak Salı Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu
27 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Ocak Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Ocak Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün derin bir 'detoks' sürecinin beklediğini belirtmek isteriz. Ancak bu detoks süreci, sadece yediklerinle veya içtiklerinle ilgili değil. Aslında, bu süreçte hücresel hafızandaki eski duygularla yüzleşeceksin.

Bedenin, geçmişin yüklerinden arınma çabası içerisine girecek. Bu süreçte vücut ısındaki ani değişimleri veya yoğun terlemeyi, bu arınma sürecinin belirtileri olarak görebilirsin. Yani bedenin, geçmişin yüklerini atmak için yoğun bir enerji harcayacak.

Sağlığın için bugün, bu dönüşüm sürecine direnmek yerine, bedenine biraz dinlenme fırsatı vermeni öneriyoruz. Bu süreçte bedenine karşı daha anlayışlı olmalı, bu yoğun enerjiyi dışarı atmalısın! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
