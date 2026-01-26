Sevgili Akrep, bugün derin bir 'detoks' sürecinin beklediğini belirtmek isteriz. Ancak bu detoks süreci, sadece yediklerinle veya içtiklerinle ilgili değil. Aslında, bu süreçte hücresel hafızandaki eski duygularla yüzleşeceksin.

Bedenin, geçmişin yüklerinden arınma çabası içerisine girecek. Bu süreçte vücut ısındaki ani değişimleri veya yoğun terlemeyi, bu arınma sürecinin belirtileri olarak görebilirsin. Yani bedenin, geçmişin yüklerini atmak için yoğun bir enerji harcayacak.

Sağlığın için bugün, bu dönüşüm sürecine direnmek yerine, bedenine biraz dinlenme fırsatı vermeni öneriyoruz. Bu süreçte bedenine karşı daha anlayışlı olmalı, bu yoğun enerjiyi dışarı atmalısın! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…