Sevgili Akrep, bugün aşkta sözlerin büyülü gücünü keşfetmenin tam zamanı. Eğer kalbinde aşkın ateşi yanıyorsa, sevdiğin kişiyle yapacağın konuşmanın her kelimesi, tutku ve samimiyetle yüklü olmalı. Bu, aranızdaki buzları bir anda eritip yerine sıcacık ve sağlam bir bağın oluşmasına yardımcı olabilir.

Evlilik teklif etmeyi mi planlıyorsun? Yoksa belki de evlilik yolunda adım atması için sevdiğine son bir şans mı vermek istiyorsun? İşte bu, tam da yapman gereken olabilir... İlişkinde artık önemli ve etkili sözler söyleme vakti geldi. Bu, sevdiğin kişiye olan duygularını tam anlamıyla ifade etme ve ona olan bağlılığını gösterme fırsatı da olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…