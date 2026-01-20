Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında büyük bir dönüm noktasına geldiğini hissedebilirsin. Güneş ve Merkür'ün Kova burcunda birleşerek oluşturduğu enerji, duygusal sınırlarını belirlemende sana yardımcı olacak. Bu, partnerinle arandaki ilişkinin daha şeffaf bir hale gelmesini de sağlayacaktır.

Belki de ilk defa, birbirinizi tam anlamıyla çözme ve anlama fırsatı bulacaksınız. Bu, ilişkinizin derinliklerine inme ve birbirinizi daha iyi anlama şansı sunacak. Ancak bu süreçte söylenen kelimelerin ve ifadelerin derin izler bırakabileceğini unutmamalısın. Her sözünün, partnerin üzerinde büyük bir etkisi olacağını aklından çıkarma. Duygularının yoğunluğu bazen partnerine fazla gelebilir veya tam tersi, yetersiz hissettirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…