Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında tutkulu bir başlangıç seni bekliyor. Gözlerini bir an için bile o kişiye çevirdiğinde, kalbinin ritmi hızlanacak. Bir bakışın bile seni heyecanlandıracak, belki de ilk defa böylesine bir hissi yaşayacaksın. Gizemli ve çekici bir kişi, seni adeta büyüsü altına almaya hazırlanıyor. Bu kişi, sıradan biri olmayacak; çünkü seni etkisi altına alacak ve aklından çıkmayacak bir iz bırakacak.

Ama sıkı dur bu flört, belki de hayatının flörtü olacak. Kalbinde, kolay kolay silinmeyecek bir etki bırakabilir. Bu aşkın kalıcı olup olmayacağını ise sadece zaman gösterecek. Şimdi yapman gereken en iyi şey ise kalbinin sesini dinlemek! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…