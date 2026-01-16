Sevgili Akrep, bugün havada aşk rüzgarları esiyor. Venüs'ün Kova burcundaki enerjisiyle seni sürprizlerle dolu bir günle karşılıyor... Beklenmedik bir yakınlaşma seni bekliyor. Bu, belki de partnerinle daha samimi ancak özgür bir bağ kurmanı sağlayabilir.

Tabii eğer bekarsan, bugün aşka kapılman işten bile değil. Ancak burada bir uyarıda bulunmakta fayda var: Her duyguyu aşk sanabilirsin. Bu nedenle duygularını kontrol etmekte ve dikkatli olmakta fayda var. Aksi halde ya gerçek aşkı bulacak ya da kalbini kıracak bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…