Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında heyecan doruklara ulaşıyor... Duygularının yoğunlaşacağı, kalbinin hızla çarpacağı ve her temasın seni derinden etkileyeceği bir gün seni bekliyor. Bazen bir bakışın bile bir aşk romanından daha çok şey anlattığına inanıyoruz, değil mi? İşte bugün tam da böyle bir gün.

Aşkın bugün ya bir okyanusun derinliklerine benzer bir huzur ve dinginlikle dolup taşacak ya da bir yanardağın lavları gibi tutkulu, ateşli ve heyecan verici olacak. Hatta bugün unutulmaz olacak... Peki, soruyoruz: Kendini aşka, belki bir partnerine ya da eğer bekarsan hayatına yeni girecek bir yabancıya tamamen bırakabilir misin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…