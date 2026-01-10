onedio
11 Ocak Pazar Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu
11 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.01.2026 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 11 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? 

11 Ocak Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, biraz da olsa kıskançlık ve sahiplenme duygularını tetikleyebilir. Tam da bu yüzden duygularını bastırmak yerine, onları anlamayı ve ilişkini dönüştürmeyi denemelisin.

Belki de kıskandığını itiraf etmek, biraz olsun rahatlamanı sağlayabilir. Hem partnerini hem de kendinizi anlamak adına, ilişkine biraz daha alan açmayı düşün. Bu sayede aşkını daha sağlıklı bir şekilde sahiplenebilir, ilişkini yıpratan kıskançlık duygusundan arınabilirsin.

Unutma ki kıskançlık her ne kadar aşkın bir parçası olsa da dozunda yaşanmazsa her şeyi yerle bir edebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

