Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, biraz da olsa kıskançlık ve sahiplenme duygularını tetikleyebilir. Tam da bu yüzden duygularını bastırmak yerine, onları anlamayı ve ilişkini dönüştürmeyi denemelisin.

Belki de kıskandığını itiraf etmek, biraz olsun rahatlamanı sağlayabilir. Hem partnerini hem de kendinizi anlamak adına, ilişkine biraz daha alan açmayı düşün. Bu sayede aşkını daha sağlıklı bir şekilde sahiplenebilir, ilişkini yıpratan kıskançlık duygusundan arınabilirsin.

Unutma ki kıskançlık her ne kadar aşkın bir parçası olsa da dozunda yaşanmazsa her şeyi yerle bir edebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…