Sevgili Akrep, bugün seninle ilgili çok önemli bir konuyu ele alacağız. Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, hormonal dengen ve derin bedensel dönüşüm konularını gündeme getiriyor. Bu durum, senin de içinde bulunduğun birçok insanın göz ardı ettiği bir gerçekliği vurguluyor: Bastırılan stres, bedeninde birikir ve sağlığını olumsuz etkiler.

Bunu fark ettiğinde ise belki de bugün, kendine biraz daha fazla zaman ayırabilirsin. Sıcak ve soğuk uygulamalarla bedenini dengeleyebilir, suyla temas ederek enerjini yenileyebilirsin. Derin gevşeme çalışmaları da bu süreçte senin en büyük destekçin olacak. Unutma, bedenin bir bütündür ve her parçası bir diğerini etkiler. Bu nedenle, bedeninde biriken stresi azaltmak için bu uygulamaları düzenli hale getirmen önemli.

Bu arada şifa sürecinin kontrolü gevşetmekle başladığını da unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…