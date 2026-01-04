Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde meydana gelen Güneş ile Satürn altmışlığı, bakışlarına derin bir anlam ve yüzüne çekici bir aura katıyor. Sana, 'Özüne dön, kendini yeniden keşfet' diyen bu enerjiye kulak ver!

Zira bu süreç, bir sadeleşme sürecini de beraberinde getirecek. Böylece gün boyu ve hatta bu hafta, gerçek benliğini ortaya çıkarmanın gücünü hissedeceksin.

İşte tam da bu yüzden, hayatını düzene sokmalısın. Yeme-içme saatleri, uyku düzeni, egzersiz takvimi ve sosyalleşme planları ile her şeyi bir bütün haline getirmelisin. Bu sana şifa getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…