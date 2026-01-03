onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 4 Ocak Pazar Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
4 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ocak Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzündeki hareketlilik Mars ve Plüton'un karşıtlığı, enerjini derinden etkilemiş durumda. Ama hey, endişelenme! Bu durumu avantaja çevirebilecek bir yol var. Hatta, gökyüzünün üzerinde oluşturduğu strese rağmen bu güçlü enerjiyi, kendini yeniden doğmuş gibi hissetmen için bir şifaya dönüştürebilirsin. 

Tam da bu yüzden uzun ve sıcak bir duş almayı düşün. Suyla temas, hem bedenini hem de zihnini arındırmanın en etkili yollarından biri. Su, enerjini yeniden toplamanı sağlar ve stresli düşünceleri uzaklaştırır. İkincisi, bir meditasyon seansı. Belki de birkaç dakikanı ayırıp sessizliğin içinde kendinle baş başa kalabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

