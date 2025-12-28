onedio
29 Aralık Pazartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
29 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Aralık Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Aralık Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, yıl boyunca içinde biriktirdiğin o karmaşık duyguların bedenin üzerinde bir etkisi olmuş olabilir. Biliyoruz, Akrep burcu insanları derinlerde bir yerlerde hissettiği duyguları saklamayı sever. Ancak bu durum ne yazık ki, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir.

Bugün, bu duygusal yükleri bedeninden atmanın tam zamanı. Kendini biraz şımart ve ter atmak için bir egzersiz seansı düşün. Belki bir koşu bandında hızını test etmek ya da yoga matının üzerinde ruhunu ve bedenini birleştirmek sana konfor alanı sağlayabilir... Artık bedeninde biriken toksinlerin yavaş yavaş çözüldüğünü de hissedeceksin. Bu süreçte kendine biraz daha özen göstermeli ve bu detoks sürecini de düşünmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

