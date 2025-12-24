onedio
astroirem Astroloji Editörü
24.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Aralık Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Aralık Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün içten içe biriken yorgunluğunun belirtilerini hissetmeye başlayabilirsin. Belki de bu, bir süredir yoğun bir tempoda çalışmanın sonucu olabilir. Belki de duygusal bir yorgunluk hissediyorsundur. Her ne olursa olsun, bugün bu belirtileri görmezden gelmemen önemli.

Bedeniniz sana bir şeyler anlatmaya çalışıyorsa, onu dinlemekte fayda var. Belki de biraz dinlenmeye, belki de biraz daha sağlıklı beslenmeye ihtiyacın vardır. Ya da belki de sadece biraz zaman ayırıp, kendine odaklanman gerekiyordur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

