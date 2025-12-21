onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Aralık Pazartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
22 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Aralık Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Aralık Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Jüpiter ve Chiron arasında bir kare açının etkisi altında olabilirsin. Bu, astroloji dünyasında oldukça önemli bir durum ve senin için de bazı etkileri olacak tabii! 

Bu kozmik etkileşim, özellikle kemiklerin, dizlerin ve eklemlerin üzerinde hassasiyet yaratabilir. Soğuk hava, bu hassasiyeti daha da artırabilir. Kışın ortasında, kimin eklemleri biraz daha sızlamaz ki, değil mi? Ancak bugün, bu durum biraz daha belirgin olabilir. Bu yüzden bugün, ani hareketlerden kaçınman oldukça önemli. Bugün belki de yoga veya meditasyon gibi daha sakin aktivitelerle vaktini geçirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

