Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında kalbinin ritmi biraz daha hızlanacak gibi görünüyor. Tutkuların yükselirken, bir yandan da duygusal zırhının biraz daha ince olduğunu hissedebilirsin. Jüpiter ile Chiron'un kozmik dansı, duygularını ya tamamen sergilemene ya da tamamen saklamana neden olabilir.

Biraz kırılganlık hissetmek normal, ama unutma ki aşkta risk almak da gerekiyor. Kendi duygularını kabul etmek ve onları açığa çıkarmanın zamanı belki de geldi. Aşkı kucakla ve mutluluğa kapılarını aç. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…