Sevgili Koç, bugün aşk hayatındaki minik kuşkuların ve endişelerin, Jüpiter'in devasa büyüteci altında daha da büyüdüğünü hissedebilirsin. Belki partnerinin sana olan ilgisinde bir azalma, belki de bir mesajın beklediğinden daha geç gelmesi, içinde adeta bir kasırga koparabilir. Ancak bu hassasiyetin ve duygusal dalgalanmanın ortasında bile, partnerine olan güvenini kaybetmemen gerekiyor. Unutma, endişelerin seni sarmalamasına ve yanlış anlaşılmaların önünü açmasına izin vermemelisin.

Fakat eğer bu ilgisizliğin ya da mesajın geç gelmesinin ardında gerçek bir sorun olduğunu düşünüyorsan, belki de partnerinle yüzleşme vakti gelmiştir. Ona karşı dürüst olmalı, hislerini ve düşüncelerini açıkça ifade etmeli, belki de bir çözüm yolu bulmak için yüz yüze bir konuşma yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…