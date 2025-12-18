Sevgili Koç, bugün aşk hayatında bir dönüm noktası olabilir. Güneş ve Chiron'un birleşen enerjileri, ilişkilerdeki savunmacı tavrını yumuşatıyor ve belki de uzun zamandır kaçtığın hassas konuları ele alma cesaretini sana veriyor. Partnerinle arandaki problemleri gerçekten iyileştirme niyetiyle ele alabilir, dürüstlükle ilerleyebilirsin. Belki de bu, öfkeli ya da pasif-agresif yaklaşımlarını bir kenara bırakmanın ve ilişkindeki suların durulmasını sağlamanın tam zamanı.

Eğer bekar bir Koç burcuysan, geçmişte aşkta yaşadığın hayal kırıklıklarını bir kalkan olarak kullanmayı bırakman gerekiyor. Belki geçmişte seni üzen veya hayal kırıklığına uğratan kişiler oldu. Ancak bu, tüm aşkların böyle olacağı anlamına gelmiyor. Yeni bir sayfa açmanın tam sırası! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…