Onedio Okurları Seçti: En İyi Gündüz Kuşağı Programı Ödülünü Müge Anlı'ya Takdim Ettik!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.01.2026 - 11:36

Onedio’nun klasikleşen “Ne Seneydi Be” Ödülleri, bu yıl da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Okuyucularımızın oylarıyla şekillenen 2025 anketinde, gündüz kuşağının vazgeçilmez ismi Müge Anlı, “En İyi Gündüz Kuşağı Programı” ödülünün sahibi oldu. Büyük ilgi gören bu sonuç sonrası biz de soluğu stüdyoda aldık. Müge Anlı’yı program setinde ziyaret ederek ödülünü kendisine teslim ettik!

Her yıl sonu olduğu gibi 2025’in sonunda da “Ne Seneydi Be” anketimizi sizlerle buluşturduk 👇

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2025’in enlerinden olduğunu sizlerin oylarıyla kanıtladı.

En İyi Gündüz Kuşağı Programı için oylamalar sonucu Müge Anlı ile Tatlı Sert’in galip olduğunu gördük. Yıllardır televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı, tüm Türkiye’nin ilgiyle takip ettiği isimlerden olduğunu reytinglerle de kanıtlıyor. Bizler de “Ne Seneydi Be” anketi sonucu doğrultusunda Müge Anlı’ya ödülünü teslim ettik. 

Onedio’nun değerli editörleri Merve Ersoy Çağlayan ve Sena Erdoğdu bugün (9 Ocak Cuma) yayınlanan bölüme konuk olarak Müge Anlı’ya En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödülünü takdim etti.

İşte o anlar 👇

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
