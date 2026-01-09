Onedio Okurları Seçti: En İyi Gündüz Kuşağı Programı Ödülünü Müge Anlı'ya Takdim Ettik!
Onedio’nun klasikleşen “Ne Seneydi Be” Ödülleri, bu yıl da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Okuyucularımızın oylarıyla şekillenen 2025 anketinde, gündüz kuşağının vazgeçilmez ismi Müge Anlı, “En İyi Gündüz Kuşağı Programı” ödülünün sahibi oldu. Büyük ilgi gören bu sonuç sonrası biz de soluğu stüdyoda aldık. Müge Anlı’yı program setinde ziyaret ederek ödülünü kendisine teslim ettik!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2025’in enlerinden olduğunu sizlerin oylarıyla kanıtladı.
