Onedio Okurları Seçti: En İyi Gündüz Kuşağı Programı Ödülünü Müge Anlı'ya Takdim Ettik!

En İyi Gündüz Kuşağı Programı için oylamalar sonucu Müge Anlı ile Tatlı Sert’in galip olduğunu gördük. Yıllardır televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı, tüm Türkiye’nin ilgiyle takip ettiği isimlerden olduğunu reytinglerle de kanıtlıyor. Bizler de “Ne Seneydi Be” anketi sonucu doğrultusunda Müge Anlı’ya ödülünü teslim ettik.

Onedio’nun değerli editörleri Merve Ersoy Çağlayan ve Sena Erdoğdu bugün (9 Ocak Cuma) yayınlanan bölüme konuk olarak Müge Anlı’ya En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödülünü takdim etti.