OGM Pictures İmzalı Bir Yeni Dizi Daha Erteleme Kararı Verdi

2026 sezonu için hiç olmadığı kadar iptal veya erteleme kararı alındığını gördük. Diziler duyuruluyor, hazırlıklar başlıyor, kimileri oyuncu görüşmesi aşamasına da geliyor ancak son dakika gelişmeleriyle projeler hakkında yeni kararlar çıkabiliyor. Henüz kanalı belli olmayan Karakuyu için hazırlıklar ilk aşamadaydı. Ne zamana ertelendiği açıklanmadı. Detayları aktarıyor olacağız…