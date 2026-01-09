onedio
OGM Pictures İmzalı Bir Yeni Dizi Daha Erteleme Kararı Verdi

Elif Sude Yenidoğan
09.01.2026 - 10:59

Son zamanlarda artan maliyetlerden kaynaklı olarak dizi sektöründe adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Karakuyu adlı dizi de bu sezon başlaması planlananlardandı. Ancak Karakuyu’nun başlangıç tarihiyle ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Yayın akışında yer verilen ilk takvime göre dizi bu sezonda ekranda olacaktı. Ancak yapımcı ekipten gelen son açıklamayla planlar yeniden şekillendirildi. Dizinin yayın tarihi ertelendi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

OGM Pictures imzalı Karakuyu dizisi için erteleme kararı verildi.

Karakuyu dizisi, daha önce duyurulan yayın takviminden farklı bir tarihte ekranlara gelecek. Yapım ekibi, sezon hazırlıkları ve prodüksiyon sürecindeki yoğun çalışma nedeniyle başlangıç tarihini öteledi. Ancak bu kararda da bir kesinlik söz konusu olmayabilir. Dizinin iptali de gündeme gelebilir.

Deniz Akçay’ın kaleme aldığı dizide yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturacaktı.

2026 sezonu için hiç olmadığı kadar iptal veya erteleme kararı alındığını gördük. Diziler duyuruluyor, hazırlıklar başlıyor, kimileri oyuncu görüşmesi aşamasına da geliyor ancak son dakika gelişmeleriyle projeler hakkında yeni kararlar çıkabiliyor. Henüz kanalı belli olmayan Karakuyu için hazırlıklar ilk aşamadaydı. Ne zamana ertelendiği açıklanmadı. Detayları aktarıyor olacağız…

