OGM Pictures İmzalı Bir Yeni Dizi Daha Erteleme Kararı Verdi
Son zamanlarda artan maliyetlerden kaynaklı olarak dizi sektöründe adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Karakuyu adlı dizi de bu sezon başlaması planlananlardandı. Ancak Karakuyu’nun başlangıç tarihiyle ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Yayın akışında yer verilen ilk takvime göre dizi bu sezonda ekranda olacaktı. Ancak yapımcı ekipten gelen son açıklamayla planlar yeniden şekillendirildi. Dizinin yayın tarihi ertelendi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OGM Pictures imzalı Karakuyu dizisi için erteleme kararı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz Akçay’ın kaleme aldığı dizide yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturacaktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın