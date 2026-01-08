Sıla Türkoğlu’nun Yeni Dizisi Doktor Başka Hayatta’nın İlk Tanıtımı Yayınlandı
Geçtiğimiz eylül ayında birbirinden yeni projeler ekranlarla buluşmuştu. Duyurusu yapılıp henüz yayınlanmayan diziler de 2026 itibarıyla bir bir fragmanlarını yayınlamaya başladı. O projeler arasında merak uyandıranlardan biri de Doktor: Başka Hayatta olmuştu. Beklenen an geldi ve dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Gelin detaylara geçelim!
Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un başrolündeki dizi popüler bir İtalyan dizisinden uyarlama.
İşte Doktor: Başka Hayatta dizisinin ilk tanıtımı 👇
