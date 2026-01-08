onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sıla Türkoğlu’nun Yeni Dizisi Doktor Başka Hayatta’nın İlk Tanıtımı Yayınlandı

Sıla Türkoğlu’nun Yeni Dizisi Doktor Başka Hayatta’nın İlk Tanıtımı Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
08.01.2026 - 23:00

Geçtiğimiz eylül ayında birbirinden yeni projeler ekranlarla buluşmuştu. Duyurusu yapılıp henüz yayınlanmayan diziler de 2026 itibarıyla bir bir fragmanlarını yayınlamaya başladı. O projeler arasında merak uyandıranlardan biri de Doktor: Başka Hayatta olmuştu. Beklenen an geldi ve dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un başrolündeki dizi popüler bir İtalyan dizisinden uyarlama.

Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un başrolündeki dizi popüler bir İtalyan dizisinden uyarlama.

İlk duyurulduğu zaman başrolün Alina Boz olacağı söylenmiş, ilk fotoğraflar da paylaşılmıştı ancak işler planlandığı gibi olmadı. Sıla Türkoğlu’nun kaoslarla anılan Kızılcık Şerbeti’nden ayrılmasıyla ibrenin oyuncuya döndüğü iddia edildi ve yeni başrol Türkoğlu oldu. Alina Boz da yaşananlarla birlikte tazminatı Darüşşafaka’ya bağışlayacağını açıkladı.

Tüm bunlar sosyal medyayı çalkalayınca diziye olan merak giderek artmıştı. Sonunda beklenen an geldi. Dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Henüz yayın günü ve tarihine dair bir açıklama yapılmadı.

İşte Doktor: Başka Hayatta dizisinin ilk tanıtımı 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın