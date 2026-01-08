Sıla Türkoğlu’nun Yeni Dizisi Doktor Başka Hayatta’nın İlk Tanıtımı Yayınlandı

İlk duyurulduğu zaman başrolün Alina Boz olacağı söylenmiş, ilk fotoğraflar da paylaşılmıştı ancak işler planlandığı gibi olmadı. Sıla Türkoğlu’nun kaoslarla anılan Kızılcık Şerbeti’nden ayrılmasıyla ibrenin oyuncuya döndüğü iddia edildi ve yeni başrol Türkoğlu oldu. Alina Boz da yaşananlarla birlikte tazminatı Darüşşafaka’ya bağışlayacağını açıkladı.

Tüm bunlar sosyal medyayı çalkalayınca diziye olan merak giderek artmıştı. Sonunda beklenen an geldi. Dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Henüz yayın günü ve tarihine dair bir açıklama yapılmadı.