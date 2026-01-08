onedio
Turabi'den, Survivor'daki Onur Alp'e Saçları İçin Destek Yorumu!

Turabi’den, Survivor’daki Onur Alp’e Saçları İçin Destek Yorumu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
08.01.2026 - 19:57

Survivor 2026, 1 Ocak’tan bu yana heyecanlı bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Uzun zaman sonra All Star konseptinin aksine Ünlüler ve Gönüllüler konseptiyle ekranlara dönen Survivor, tüm yarışmacılarıyla X’te gündeme geliyor. Gönüllüler takımında yer alan Onur Alp Çam da yarışmada adından söz ettirenlerden. Saçlarıyla ön plana çıkan yarışmacıya Turabi’den de yorum geldi. Peki ya Turabi, Onur Alp için ne dedi? Gelin detaylara geçelim!

Onur Alp Çam, elemeleri başarıyla geçerek Survivor 2026 kadrosunda yer alabilenlerden oldu.

Onur Alp Çam, elemeleri başarıyla geçerek Survivor 2026 kadrosunda yer alabilenlerden oldu.

Yarışma başladığından bu yana uzun saçlarıyla öne çıkan Onur Alp, birkaç kez “güzelliğini” vurgulamış, 2026 yılında hala uzun saçlı erkekler için eleştiri yapılmasına da sitem etmişti. Yarışmacılardan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak da Onur Alp’in saçları için “kız gibi” dediği için tepki görmüştü.

Programda Onur Alp’in açıklamalarından bir kesit 👇

Ve çok geçmeden Onur Alp'e Turabi'den de yorum geldi.

Ve çok geçmeden Onur Alp’e Turabi’den de yorum geldi.

Survivor’ın popüler yarışmacılardan Turabi artık programın adı geçince akla gelen ilklerden oluyor. All Star konseptlerinde de birkaç kez yarışan Turabi birincilikleriyle adını hafızalara kazımıştı. Onur Alp’in saçlarıyla ilgili aldığı eleştiriler karşısında Instagram fotoğrafının altına yorum yaparak destek oldu.

