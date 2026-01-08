Turabi’den, Survivor’daki Onur Alp’e Saçları İçin Destek Yorumu!

Survivor 2026, 1 Ocak’tan bu yana heyecanlı bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Uzun zaman sonra All Star konseptinin aksine Ünlüler ve Gönüllüler konseptiyle ekranlara dönen Survivor, tüm yarışmacılarıyla X’te gündeme geliyor. Gönüllüler takımında yer alan Onur Alp Çam da yarışmada adından söz ettirenlerden. Saçlarıyla ön plana çıkan yarışmacıya Turabi’den de yorum geldi. Peki ya Turabi, Onur Alp için ne dedi? Gelin detaylara geçelim!