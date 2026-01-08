onedio
Uzak Şehir’e Rakip Geliyor: Yeraltı Dizisinin Yayın Tarihi Açıklandı

Uzak Şehir'e Rakip Geliyor: Yeraltı Dizisinin Yayın Tarihi Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
08.01.2026 - 18:55

NOW’da başlayacağı duyurulan Yeraltı dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolü paylaşacağı planlanan dizinin yayınlanacağı gün ve tarih merak ediliyordu. Şimdiyse beklenen haber geldi. Birsen Altuntaş, dizinin yayın tarihinin belli olduğunu açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Deniz Can Aktaş’ın başrolündeki Hudutsuz Sevda sezon finali yaptıktan sonra akıbeti merak konusuydu.

Deniz Can Aktaş ve Miray Daner, Hudutsuz Sevda’da başrolleri paylaşmış, Miray Daner diziden ayrıldıktan sonra hikayede neler olacağı diziseverler tarafından yakından takip edilmişti. İlk olarak dizinin hikaye değişimine gideceği açıklanmıştı. Ancak proje tamamen rafa kalktı ve yerine Yeraltı dizisi geldi.

Ünlü oyuncuları buluşturan Yeraltı dizisinin kadrosunda yine Hudutsuz Sevda ekibinden isimler de olacak.

Başrollerde ise bahsettiğimiz üzere Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu var. Dizinin ne zaman yayınlanacağı netleşmemişti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre bir değişiklik olmazsa proje 26 Ocak’ta ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Böylelikle günü de pazartesi olacak. Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları’nın yayınlandığı pazartesi günü bakalım reytinglerde nasıl bir performansı olacak?

