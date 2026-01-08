Uzak Şehir’e Rakip Geliyor: Yeraltı Dizisinin Yayın Tarihi Açıklandı
NOW’da başlayacağı duyurulan Yeraltı dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolü paylaşacağı planlanan dizinin yayınlanacağı gün ve tarih merak ediliyordu. Şimdiyse beklenen haber geldi. Birsen Altuntaş, dizinin yayın tarihinin belli olduğunu açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Deniz Can Aktaş’ın başrolündeki Hudutsuz Sevda sezon finali yaptıktan sonra akıbeti merak konusuydu.
Ünlü oyuncuları buluşturan Yeraltı dizisinin kadrosunda yine Hudutsuz Sevda ekibinden isimler de olacak.
