Ünlü Oyuncu Kıskanmak Dizisinde Nüzhet’in Annesi Oldu!
NOW’da yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam eden Kıskanmak dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Kıskanmak, reyting sonuçlarıyla da başarısını kanıtlıyor. Diziye geçtiğimiz haftalarda yeni isimler katılmış ve hikaye genişlemişti. Şimdiyse bomba bir transfer oldu. Gelin detaylara geçelim!
Selahattin Paşalı, Özgü Namal, Hafsanur Sancaktutan ve Mehmet Günsür’ün başrolleri paylaştığı dizi her hafta nabızları yükseltiyor.
Nüzhet karakterinin annesi olmak için Ayça Bingöl’le anlaşma sağlandı.
