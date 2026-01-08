onedio
Ünlü Oyuncu Kıskanmak Dizisinde Nüzhet’in Annesi Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
08.01.2026 - 16:54

NOW’da yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam eden Kıskanmak dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Kıskanmak, reyting sonuçlarıyla da başarısını kanıtlıyor. Diziye geçtiğimiz haftalarda yeni isimler katılmış ve hikaye genişlemişti. Şimdiyse bomba bir transfer oldu. Gelin detaylara geçelim!

Selahattin Paşalı, Özgü Namal, Hafsanur Sancaktutan ve Mehmet Günsür’ün başrolleri paylaştığı dizi her hafta nabızları yükseltiyor.

Selahattin Paşalı, Nüzhet karakterine hayat veriyor. Kıskanmak dizisinden önce Ömer adlı dizide izleyici karşısına çıkan yetenekli oyuncu performansıyla herkesi etkisi altına almayı başarmıştı. Ekranlara ara verecek mi vermeyecek mi diye düşünülürken hayranlarını sevindiren haber gelmiş, ünlü oyuncu Kıskanmak ile anlaşmıştı. Şimdiyse hikayede etkili bir role sahip olan Nüzhet’in annesinin diziye dahil olacağı ortaya çıktı.

Nüzhet karakterinin annesi olmak için Ayça Bingöl’le anlaşma sağlandı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki rolüyle adını hafızalara kazıyan ünlü isim, ekranlara son olarak Kirli Sepeti projesiyle yer almıştı. Geçtiğimiz yaz da “Al Beni Baba” adlı filmin çekimleri için setlere dönüş yapmıştı.

Ayça Bingöl, Kıskanmak ile yeniden TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 13 Ocak Salı akşamı yayınlanacak 18. bölümle hikayede hayat bulacak.

