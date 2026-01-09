Beyaz’la Joker Yarışması Yeni Bölümüyle Yine Ekranlara Damga Vurdu
Beyazıt Öztürk’ün yeni yarışma programı Beyaz’la Joker geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı. Beyaz Show’un ardından uzun süre projelere ara veren Beyazıt Öztürk’ün yeniden TV’ye dönmesi izleyicileri heyecanlandırmıştı. Yarışma formatı sevilir mi sevilmez mi derken Beyazıt Öztürk yine farkını ortaya koydu ve seyircileri güldürmeyi başaran bir format ortaya çıkardı. Gelin dün akşam yaşananlara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyazıt Öztürk’ün Beyaz’la Joker programı ikinci bölümüyle yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın