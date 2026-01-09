Beyaz’la Joker Yarışması Yeni Bölümüyle Yine Ekranlara Damga Vurdu

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan program için yorumlar ikiye ayrılmıştı. Kimileri beğenirken, kimileri de Beyaz Show’un yeniden dönmesi için yorum yapmıştı. Bu hafta ise programa dair düşünceler netleşti ve seyirciden tam not almayı başardılar.

Aslında bilgi yarışması olan program Beyazıt Öztürk’ün esprileriyle renkleniyor ve böylelikle izleyiciler ekran başında sıkılmıyor. Anladığımız kadarıyla yarışmacılar da özenle seçiliyor. Gelin yorumlara geçelim!