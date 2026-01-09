onedio
Beyaz’la Joker Yarışması Yeni Bölümüyle Yine Ekranlara Damga Vurdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.01.2026 - 09:44

Beyazıt Öztürk’ün yeni yarışma programı Beyaz’la Joker geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı. Beyaz Show’un ardından uzun süre projelere ara veren Beyazıt Öztürk’ün yeniden TV’ye dönmesi izleyicileri heyecanlandırmıştı. Yarışma formatı sevilir mi sevilmez mi derken Beyazıt Öztürk yine farkını ortaya koydu ve seyircileri güldürmeyi başaran bir format ortaya çıkardı. Gelin dün akşam yaşananlara birlikte bakalım!

Beyazıt Öztürk’ün Beyaz’la Joker programı ikinci bölümüyle yayınlandı.

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan program için yorumlar ikiye ayrılmıştı. Kimileri beğenirken, kimileri de Beyaz Show’un yeniden dönmesi için yorum yapmıştı. Bu hafta ise programa dair düşünceler netleşti ve seyirciden tam not almayı başardılar. 

Aslında bilgi yarışması olan program Beyazıt Öztürk’ün esprileriyle renkleniyor ve böylelikle izleyiciler ekran başında sıkılmıyor. Anladığımız kadarıyla yarışmacılar da özenle seçiliyor. Gelin yorumlara geçelim!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
