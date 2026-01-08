onedio
Hasan Can Kaya’nın Eski Halinden Bayhan’ın Survivor’daki Röportajına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
08.01.2026 - 21:57

8 Ocak Perşembe günü televizyon dünyasında öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Gün boyunca ekrana ve kulislere yansıyan dikkat çekici başlıkları anbean takip ettik. Gözden kaçan detayları merak edenler için tüm yaşananları tek bir içerikte topladık. Dizilerden programlara, kulis haberlerinden sosyal medyada konuşulan anlara kadar günün özetini derledik. İşte 8 Ocak Perşembe günü televizyon dünyasında öne çıkanlar…

Barış Baktaş, Yağmur Yüksel hakkında açıklama yaptı.

Dün yayınlanan videoda Baktaş’ın Yüksel’e “Gel buraya artist” sözleriyle yüksek sesle seslenmesi dikkat çekmişti. Yüksel’e olan tavrı doğru bulunmamıştı. Baktaş durumun yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu dile getirdi.

Survivor yarışmacısı Onur Alp, uzun saçları nedeniyle gündem olmuştu.

Turabi birincilikleriyle adını hafızalara kazıyan yarışmacılardan olarak Onur Alp’e destek oldu. “Kıskanıyorlar yakışıklılığını” sözlerini dile getirdi.

Birsen Altuntaş, Yeraltı’nın yayın tarihinin belli olduğunu açıkladı.

Dizinin ne zaman yayınlanacağı netleşmemişti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre bir değişiklik olmazsa proje 26 Ocak’ta ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Böylelikle günü de pazartesi olacak. Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları’nın yayınlandığı pazartesi günü bakalım reytinglerde nasıl bir performansı olacak?

NOW'da yayınlanan Sahtekarlar'da Simla karakterini canlandıran İpek Özağan'ın yaşı sosyal medyada gündem oldu.

Sahtekarlar'ın sevilen karakterlerinden Simla'yı canlandıran İpek Özağan'ı dilimizden düşüremiyoruz. Genç görüntüsüyle ekranda adeta parlayan Özağan'ın yaşı ise duyanları şoke etti. Sosyal medyada İpek Özağan'ın 32 yaşında olduğunu paylaşan bir kullanıcı, genç oyuncunun yaşına inanamadığını açıkladı.

Hasan Can Kaya, eski haliyle sosyal medyada paylaşılınca etkileşim yağdı.

Meğer Hasan Can Kaya, kariyerinin ilk yıllarında Ali Sunal’ın sunduğu Güldür Güldür Show’a katılmış! O dönemki görüntüleri yeniden ortaya çıkınca sosyal medyada adeta olay oldu. Şimdiki tarzından oldukça farklı görünen Hasan Can Kaya’yı görenler, yorum yapmadan geçemedi.

Yeni sezonun en sürprizli dizisi Taşacak Bu Deniz, reytinglere damga vurmaya devam ediyor.

Taşacak Bu Deniz'in sosyal medya hesabından dizinin kamera arkası görüntülerinden oluşan bir kolaj yayınlandı. Söz konusu video dizi kadar kamera arkasının da çok eğlenceli olduğunu gözler önüne serdi.

Gel Konuşalım programına çıkan Yıldız Tilbe İbo Show'da ekranlara yansıyan o el hareketi hakkında konuştu.

Yıldız Tilbe 'Asena iki katı para aldı' şeklinde anlaşılan el hareketini Polat Yağcı için yaptığını söyledi. Program için para almadığını söyleyen Yıldız Tilbe sadece elbisesi için ücret aldığını açıkladı.

7 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümlerinin iptal edildiği 7 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. 7 Ocak Çarşamba reytinglerinde SurvivorMüge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları arasında zirve yarışı yaşandı. Esra Erol Total'de, Survivor AB'de, Müge Anlı ise ABC1 kategorisinde birinci oldu. Kanal D, Eşref Rüya'nın tekrar bölümünü ekrana getirdi. Eşref Rüya'nın tekrarı Total'de 6. olurken AB ve ABC1'de 5. sırada yer aldı.

Survivor 2026'nın sevilen ismi Bayhan, ailesi hakkında verdiği röportajla gündem oldu.

Zorlu bir çocukluk geçirdiğini bildiğimiz Bayhan, Survivor'da ilk kez ailesi hakkında konuştu. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Bayhan'ın röportajının bir kısmı verilirken şarkıcının “Bazılarının birbirini hiç görmediği kardeşler, hepsi ayrı anneden olan 4 kardeş babamızın cenazesinde buluştuk.” sözleri sosyal medyada viral oldu.

Bayhan, ailesi hakkında konuştuğu esnada sözlerine devam edemeyip röportajı yarıda bıraktı. Bayhan'ın röportajının tam halini yeni bölümde izleyeceğiz.

