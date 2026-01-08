Hasan Can Kaya’nın Eski Halinden Bayhan’ın Survivor’daki Röportajına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümlerinin iptal edildiği 7 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. 7 Ocak Çarşamba reytinglerinde Survivor, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları arasında zirve yarışı yaşandı. Esra Erol Total'de, Survivor AB'de, Müge Anlı ise ABC1 kategorisinde birinci oldu. Kanal D, Eşref Rüya'nın tekrar bölümünü ekrana getirdi. Eşref Rüya'nın tekrarı Total'de 6. olurken AB ve ABC1'de 5. sırada yer aldı.