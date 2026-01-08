Hasan Can Kaya’nın Eski Halinden Bayhan’ın Survivor’daki Röportajına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
8 Ocak Perşembe günü televizyon dünyasında öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Gün boyunca ekrana ve kulislere yansıyan dikkat çekici başlıkları anbean takip ettik. Gözden kaçan detayları merak edenler için tüm yaşananları tek bir içerikte topladık. Dizilerden programlara, kulis haberlerinden sosyal medyada konuşulan anlara kadar günün özetini derledik. İşte 8 Ocak Perşembe günü televizyon dünyasında öne çıkanlar…
Barış Baktaş, Yağmur Yüksel hakkında açıklama yaptı.
Survivor yarışmacısı Onur Alp, uzun saçları nedeniyle gündem olmuştu.
Birsen Altuntaş, Yeraltı’nın yayın tarihinin belli olduğunu açıkladı.
NOW'da yayınlanan Sahtekarlar'da Simla karakterini canlandıran İpek Özağan'ın yaşı sosyal medyada gündem oldu.
Hasan Can Kaya, eski haliyle sosyal medyada paylaşılınca etkileşim yağdı.
Yeni sezonun en sürprizli dizisi Taşacak Bu Deniz, reytinglere damga vurmaya devam ediyor.
Gel Konuşalım programına çıkan Yıldız Tilbe İbo Show'da ekranlara yansıyan o el hareketi hakkında konuştu.
7 Ocak Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Survivor 2026'nın sevilen ismi Bayhan, ailesi hakkında verdiği röportajla gündem oldu.
