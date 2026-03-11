Emekliyken Çalışanların Maaşının Kesilmemesi İçin Tek Formül

Normal çalışanlara kıyasla emeklilerin cebinden daha az prim çıkacağını söyleyen Karakaş, “Çalışan emekli olmayanlardan işsizlik sigortası ve SGK primi olarak toplamda yüzde 15 kesinti yapılmaktadır. Emekliden kesilen prim oranları ise bu oranın sadece yarısı tutarında” diye konuştu.

Karakaş, özel sektörün bu konuda esnek olduğunu ancak kamu kurumlardan geçerli olmadığını dile getirerek 'Genel bütçeli daireler, belediyeler, KİT’ler veya sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan ortaklıklarda çalışmak isteyen emeklilerin maaşları kesilmek zorundadır' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karakaş, kendi işini kuran emeklinin daha avantajlı olduğunu belirtti. Karakaş, işini kuran emekliden kesinti yapılmadığını ve emekli maaşlarında azalma olmadığını vurguladı.