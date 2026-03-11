onedio
Emekliyken Çalışanların Maaşının Kesilmemesi İçin Tek Formül

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.03.2026 - 09:29

Emekli olduğu halde aktif çalışma yaşamına devam eden pek çok vatandaş bulunuyor. Vatandaşlar, 'Emekliyken çalışırsam maaşım kesilir mi?' endişesi yaşıyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, emekliyken çalışmak isteyenler için formülleri tek tek anlattı. Karakaş, kendi işini kuran emeklinin ise avantajlı olduğunu belirtti.

"Emekliyken çalışırsam maaşım kesilir mi?"

Milyonlarca vatandaş emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. 2008 yılında yürürlüğe konulan Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) düzenlemesiyle 2008 Ekim ayından önce sigortalılığı başlayanlar çalışma yaşamını sürdürebiliyor. 

Peki, emekli olunca maaş kesilmeden nasıl çalışılır?SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde emekli olduğu halde çalışanların maaşının nasıl kesilmeyeceğini anlattı. Karakaş, “İşvereniniz aracılığıyla SGK’ya verilen işe giriş bildirgesinde ‘SGDP’ seçeneği işaretlendiği sürece, emekli aylığınız her ay banka hesabınıza yatmaya devam ederken bir yandan da yeni işinizden maaş alabilirsiniz” dedi.

"Kamu kurumlarında çalışmaya devam eden emeklinin maaşı kesilmek zorunda."

Normal çalışanlara kıyasla emeklilerin cebinden daha az prim çıkacağını söyleyen Karakaş, “Çalışan emekli olmayanlardan işsizlik sigortası ve SGK primi olarak toplamda yüzde 15 kesinti yapılmaktadır. Emekliden kesilen prim oranları ise bu oranın sadece yarısı tutarında” diye konuştu.

Karakaş, özel sektörün bu konuda esnek olduğunu ancak kamu kurumlardan geçerli olmadığını dile getirerek 'Genel bütçeli daireler, belediyeler, KİT’ler veya sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan ortaklıklarda çalışmak isteyen emeklilerin maaşları kesilmek zorundadır' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karakaş, kendi işini kuran emeklinin daha avantajlı olduğunu belirtti. Karakaş, işini kuran emekliden kesinti yapılmadığını ve emekli maaşlarında azalma olmadığını vurguladı.

