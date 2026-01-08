Bayhan, Survivor'da Ailesinden Bahsederken Röportajı Tamamlayamadı
Survivor 2026'nın favori yarışmacılarından Bayhan, erkek yarışmacılar arasındaki oylamada birinci oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ailesi hakkında röportaj veren Bayhan'ın bir süre sonra sözlerine devam edemeyip röportajı yarıda bıraktığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Survivor 2026'nın sevilen ismi Bayhan, ailesi hakkında verdiği röportajla gündem oldu.
İşte Bayhan'ın ailesi hakkında röportaj verdiği anlar:
