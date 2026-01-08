onedio
Bayhan, Survivor'da Ailesinden Bahsederken Röportajı Tamamlayamadı

Bayhan, Survivor'da Ailesinden Bahsederken Röportajı Tamamlayamadı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.01.2026 - 09:41

Survivor 2026'nın favori yarışmacılarından Bayhan, erkek yarışmacılar arasındaki oylamada birinci oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ailesi hakkında röportaj veren Bayhan'ın bir süre sonra sözlerine devam edemeyip röportajı yarıda bıraktığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Survivor 2026'nın sevilen ismi Bayhan, ailesi hakkında verdiği röportajla gündem oldu.

Survivor 2026'nın sevilen ismi Bayhan, ailesi hakkında verdiği röportajla gündem oldu.

Zorlu bir çocukluk geçirdiğini bildiğimiz Bayhan, Survivor'da ilk kez ailesi hakkında konuştu. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Bayhan'ın röportajının bir kısmı verilirken şarkıcının “Bazılarının birbirini hiç görmediği kardeşler, hepsi ayrı anneden olan 4 kardeş babamızın cenazesinde buluştuk.” sözleri sosyal medyada viral oldu.

Bayhan, ailesi hakkında konuştuğu esnada sözlerine devam edemeyip röportajı yarıda bıraktı. Bayhan'ın röportajının tam halini yeni bölümde izleyeceğiz.

İşte Bayhan'ın ailesi hakkında röportaj verdiği anlar:

Esra Demirci
TV Editörü
