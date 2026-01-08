onedio
Survivor'da Oylama Sonuçları Açıklandı, O Yarışmacı Birinci Oldu!

08.01.2026 - 08:40

Survivor 2026'da hem oylama hem düellolar yapılarak eleme gerçekleşecek. Bayhan, Keremcem, Erkan ve Murat Arkın'ın yer aldığı eleme potasında hangi iki ismin düelloya çıkacağının belirlenmesi için oylama yapıldı. Halk oylamasıyla en çok oy alan isimler potadan çıktı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından oylama sonuçlarını paylaştı.

Survivor 2026'nın erkekler için eleme adayları Bayhan, Keremcem, Erkan ve Murat Arkın olmuştu.

Ünlüler takımından 3, Gönüllüler takımından ise 1 yarışmacı elenmesi için takım arkadaşları tarafından yazılırken düelloya çıkacak iki kişi, halk oylamasıyla sonuçlanacak. 

Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni bölümünde halk oylaması sonucunda Keremcem ve Erkan'ın düelloya çıkacak isimler olduğunu duyururken Bayhan ve Murat Arkın, eleme potasından çıktı.

Acun Ilıcalı, Survivor'daki oylama sonuçlarını sıralamasıyla Instagram hesabından yayınladı.

Survivor oy sonuçlarına baktığımızda Bayhan, tüm erkeklerde 1. olurken onu Mert Nobre, Serhan Onat ve Murat Arkın takip etti.

Gönüllüler takımında en çok oyu alan Ramazan'ın 5. sırada yer aldığı oylamada eleme potasındaki Keremcem 8. Erkan ise 10. oldu

