Survivor 2026 Eleme Sonucu: 8 Ocak’ta Adaya Kim Veda Etti?

Ardından eleme düellosu için isimler belirlendi. Keremcem ile Erkan, adada kalmak için kritik bir mücadele verdi. Finalde kaybeden taraf açıklandı. Survivor 2026’dan Keremcem, eleme sonucu adaya veda eden isim oldu.

Keremcem’in vedası, Ünlüler takımında büyük üzüntü yarattı. Yarışmacı, takım arkadaşlarından ve izleyicilerden destek mesajları aldı. Diğer yandan Gönüllüler takımında da rekabet devam ediyor. Haftanın oyun performanslarına göre dengeler her bölüm değişiyor. Survivor’da bir sonraki eleme heyecanı şimdiden beklenmeye başlandı.