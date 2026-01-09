onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor 2026 Eleme Sonucu: 8 Ocak’ta Adaya Kim Veda Etti?

Survivor 2026 Eleme Sonucu: 8 Ocak’ta Adaya Kim Veda Etti?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.01.2026 - 08:31

Survivor 2026’da eleme heyecanı 8 Ocak akşamı yeniden ekranlara taşındı. Ünlüler ve Gönüllüler takımları hafta içinde performanslarını gösterirken gerilim yükseldi. Ada konseyinde ünlü bir isim yarışmaya veda etti. İzleyiciler oylarını kullandı, ada yarışmacıları da belirleyici oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026’nın 8 Ocak bölümünde ilk olarak ödül oyunu oynandı.

Survivor 2026’nın 8 Ocak bölümünde ilk olarak ödül oyunu oynandı.

Bu oyunu Ünlüler takımı kazanarak avantaj elde etti. Ünlüler’in zaferi sonrası Gönüllüler takımına ceza verildi. Ardından ada konseyinde eleme potası belirlendi. Bu haftanın risk altındaki isimleri Keremcem, Bayhan, Erkan ve Murat Arkın oldu.

Potadaki dört isim, ada arkadaşlarının oylarıyla karşı karşıya geldi.

Potadaki dört isim, ada arkadaşlarının oylarıyla karşı karşıya geldi.

Ardından eleme düellosu için isimler belirlendi. Keremcem ile Erkan, adada kalmak için kritik bir mücadele verdi. Finalde kaybeden taraf açıklandı. Survivor 2026’dan Keremcem, eleme sonucu adaya veda eden isim oldu.  

Keremcem’in vedası, Ünlüler takımında büyük üzüntü yarattı. Yarışmacı, takım arkadaşlarından ve izleyicilerden destek mesajları aldı. Diğer yandan Gönüllüler takımında da rekabet devam ediyor. Haftanın oyun performanslarına göre dengeler her bölüm değişiyor. Survivor’da bir sonraki eleme heyecanı şimdiden beklenmeye başlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın