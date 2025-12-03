Onedio "Ne Seneydi Be" Ödülleri Gururla Sunar! 2025'in Enlerini Seçiyoruz!

2025 yılını geride bırakırken, ister istemez yeni bir başlangıcın heyecanı da içimizi kaplıyor. Her geçen yıl umutlarımızın azaldığını düşünsek bile, yeni yıl demek yeni kararlar ve yeni başlangıçlar demektir. 2026’ya adım adım yaklaşırken gelin, 2025’e birlikte yakından bakalım. Bu yılın başında hepimizi derinden sarsan acı bir olayla karşılaştık. Birçok ihmalin sonucu olarak yaşanan Bolu otel yangınında 78 vatandaşımızı kaybettik. Milli yasla yılı açtığımız için yılın devamı da biraz tedirgin ediciydi. 2025, siyasi gelişmelerin oldukça yoğun olduğu bir yıl olarak hafızalara kazındı. İBB Başkanının tutuklanması, pek çok gazeteci ve menajerin tutuklu yargılanması, diploma iptalleri, protestolar ve boykotlarla birlikte ülke gündemi neredeyse hiç durulmadı. Tabii yine bize umutlandıran haberler de olmadı değil. A Milli Kadın Voleybol Takımımız Dünya ikincisi oldu. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız ise Avrupa ikincisi oldu. Ülkemizi gururlandıran bu adımlar birlik ve beraberliğimizi canlandırdı. Deprem gerçeğini bir kez daha sık sık hatırladığımız bir yıl oldu. Ülkemizin birçok farklı noktasında ardı ardına yaşanan sarsıntılar ‘deprem ülkesi’ olduğumuzu yeniden gösterdi. Küfürbaz Grok'ta bu yıldan nasibi alarak bir süre ülkemizde erişim engeliyle karşılaştı. Gözümüzü açtığımız her günde başka bir olayla karşılaştığımızı varsayarsak acısıyla tatlısıyla bir yılı daha bitirdik. Bazı diziler reyting rekorları kırarken bazıları beklenmedik şekilde erken final yaptı. Oyuncular arasındaki tartışmalar, yıllar sonra tekrar alevlenen set gerilimleri, ayrılıklar, barışmalar ve aldatma skandalları derken konuşacak çok fazla konu birikti.

2025 yılını sevgiyle uğurlarken biraz gündemden uzaklaşmak ve yıla uzaktan bir bakış atmak için size kapsamlı bir anket hazırladık. Dizilerden filmlere, şarkılardan programlara kadar her şey bu anketin içinde sizlerin oylarınızı bekliyor. Dilerseniz 2025 yılını Onedio okuyucularımız için hazırladığımız anketimizle kapatalım!

2025'in en iyilerini değerli Onedio okuyucuları seçiyor!🥳