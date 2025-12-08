2025 Yılının En İtici Ünlüsünü Seçiyoruz!

Sevda Türküsev: Sevda Türküsev, bazı konulardaki ayrımcı çıkışları nedeniyle bu listede yer aldı. Kadınlarla ilgili söylemleri ve Manifest grubunun “ahlakı bozduğu” yönündeki açıklamaları büyük tartışma yarattı. Türküsev, “Bu Manifest grubu, kadınlar üzerinden ahlakı bozma projesidir.” Ve kadınlar için cümleleri ise “Tanıdığım o kadar düzgün aile kızları var ki, tabiri caizse evde kalmışlar. Ben her zaman derim; bir kadın ve bir erkek her gün alkol tüketiyor ve gece kulübünde vakit geçiriyorsa, ne o kadınla ne de o erkekle evlenmeyin” şeklindeki açıklamalarıyla da tepkilerin odağına yerleştirdi. Sene boyunca bu tip açıklamalarla tepkilerin odağında oldu.

Oytun Erbaş: Oytun Erbaş, Türkiye’de sokak hayvanı sayısının fazla olduğunu belirtti ve “kontrolsüz kedi-köpek yoğunluğu” yaşandığını söyledi. Sokak hayvanlarına gelişi güzel çiğ gıda veya yaş mama verilmesinin sağlık riski taşıdığını iddia etti. Hayvanlar hakkındaki bu söylemler hayvanseverler tarafından tepki çekti ve bu listede yer almasına neden oldu. Sene boyunca benzer açıklamalarla insanları çileden çıkardı.

Sinan Akçıl: Sinan Akçıl Edis’in sahne performansı ve kostümleri hakkında konuştu. Akçıl, Edis’in transparan kıyafeti tercih etmesi üzerine, “Vallahi kimse kusura bakmasın, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim. Çoluk çocuk izliyor. Erkek erkek gibi, kadın kadın gibi giyinmeli. Net düşüncem budur” açıklamasıyla ayrımcılık yapmakla itham edildi. Benzer açıklamalarını sık sık yaptı.

Ozan Güven: Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Güven düzenlediği basın toplantısında, Bulutsuz’a, “Hangi kadının içine bunu yaptığıma dair en ufak bir şüphe düşürdüysem, onların hepsinden özür dilerim. Ama senden özür dilemeyeceğim, çünkü sana hiçbir şey yapmadım” dedi. Bu sözler tepkilerin gelmesine neden oldu.

Feyza Civelek: Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve set dedikodularından biri olarak, Feyza Civelek’in koltuğa işerken görüldüğü ve suçu başkasına attığını iddia edildi. Bu olayın ardından diziden ayrılan Emrah Altıntoprak da benzer imalarda bulundu. Ayrıca eski çalışma arkadaşlarının diziden ayrılmasında ve dizinin senaryosunu dizayn etmekle de suçlandı ve bazı dizi fanları tarafından hedefe oturtuldu.

Turabi: Survivor macerasının ardından gündemden düşmeyen Turabi, bu kez müzik dünyasına adım attı. İngilizce arabesk tarzında çıkardığı yeni şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Turabi’nin şarkı sözlerinde yer alan cinsiyetçi ifadeler dünya çapında tepkilere neden olurken bazı sosyal medya kullanıcıları Turabi'yi 'Yunan'a iteledi'

Evrim Akın: Bez Bebek dizisinde çocuk oyuncu olarak yer alan Asena Keskin, yıllar sonra çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Dizideyken Evrim Akın’ın etik olmayan davranışlarını ve babasıyla ilişkisini anlatırken benzer şikayetler kendisiyle çalışan diğer isimlerden de geldi. Evrim Akın bir basın toplantısı düzenleyerek sessizliğini bozsa da pek çok kişi Akın'ın ağlamaklı hallerini samimi bulmadı.

Mehmet Ali Erbil: Mehmet Ali Erbil, TikTok canlı yayınlarında kadınlarla olan iletişimi ve Gülseren Ceylan’ın, Mehmet Ali Erbil hakkında yaptığı çarpıcı açıklamaları nedeniyle bu ankette yer aldı. Gülseren Ceylan; “Kız arkadaşıma yazıldı. Evde hizmetçiyi taciz etti. Arkadaş ortamında para karşılığı kumar oynuyordu” ifadelerini kullanması üzerine Mehmet Ali Erbil büyük tepki topladı.