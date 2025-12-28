onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
BJK Yönetim, Divan ve Denetim Kurulları Ayrı Telden Çalıyor

etiket BJK Yönetim, Divan ve Denetim Kurulları Ayrı Telden Çalıyor

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
28.12.2025 - 13:42

Uzun zamandır camiamızı meşgul eden konuların, 27 Aralık 2025 tarihinde yapılan Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda ele alınarak netleştirileceği, soru işaretlerinin giderileceği yönünde ciddi bir beklenti vardı. Ancak maalesef bu beklenti gerçekleşmedi.

Konulara geçmeden önce, yaklaşık 5.000 kişiye ulaşmış Divan üyelerinden yalnızca 223 kişinin bu toplantıya katılmış olmasını da kaygı verici bulduğumu belirtmeliyim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Mevcut Yönetim İbra Oldu mu?

1. Mevcut Yönetim İbra Oldu mu?

2 Kasım 2025 tarihinde yapılan İdari ve Mali Genel Kurul’da, mevcut yönetimin ibra edilip edilmediği konusunda ciddi tartışmalar yaşanmıştır.

Bu tartışmaların en önemli nedeni, toplantıyı yöneten Divan Başkanı Affan Keçeci’nin yetersiz ve hatalı yönetimidir. Sayın Keçeci, maalesef son derece başarısız ve hukuka aykırı bir yönetim sergilemiştir. Bu durum, Denetim Kurulu raporunun 30 ve 31. sayfalarında detaylı şekilde anlatılmıştır.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine önce Divan Kurulu, ardından Denetim Kurulu ayrı ayrı soruşturmalar başlatmıştır.

Denetim Kurulu, hazırladığı raporda 11 madde hâlinde ibra oylamasının usulsüz olduğunu ortaya koymaktadır. Denetim Kurulunu bu net tavrından dolayı tebrik ediyorum. Ancak, camiamızda 125 sayfalık bir Denetim Kurulu raporunu çok az kişi okur. Divan Kurulu Toplantısında sunum yaparken bu konuyu da dile getirseler hem toplantıya katılanlar hem de YouTube’dan izleyenler de bilgilenmiş olurlardı.

Divan Kurulu ise bu süreçte kaçak güreşmektedir. Daha önce yaptığımız görüşmelerde, raporlarını Yönetim Kurulu’na ilettiklerini ve kamuoyuna açıklamak için Yönetim Kurulu’nun bu rapora vereceği yanıtı beklediklerini ifade etmişlerdi. 

Ancak Divan Kurulu Toplantısı’nda, ‘konu yargıya taşındığı’ gerekçesiyle raporlarını açıklamayacaklarını söyleyerek işin içinden sıyrılmışlardır.

Gayrı resmi olarak gördüğüm Divan Kurulu özet raporun 5.maddesinde ibra oylamasının usulsüz yapıldığı açıkça belirtilmişken, Divan Kurulu Toplantısında bunu açıklayamamalarının arkasında acaba ne var?

2. Başkan ve Yönetimin Tavrı Ne Olmalıydı?

2. Başkan ve Yönetimin Tavrı Ne Olmalıydı?

Bir başkan ve yönetim, şaibeli bir ibrayı kabullenip sineye çekmek yerine, mertçe ortaya çıkmalı ve şu çağrıyı yapmalıydı:

“Biz kendimize güveniyoruz. Gelin, o kongreyi yeniden yapalım ve ibra oylamasını tekrar gerçekleştirelim.”

Böyle bir çıkış hem güveni artırır hem de büyük ihtimalle açık farkla ibra edilmelerini sağlardı. Demek ki kendilerine güvenleri yok. Bu şaibeyi artık ömür boyu taşıyacaklardır.

3. Borçlar Almış Başını Gidiyor

Denetim Kurulu raporuna göre kulübün toplam borcu 500 milyon Euro’ya yaklaşmıştır. Mevcut yönetim, kulübümüzü sadece yaz transfer döneminde 160 milyon Euro’luk yeni sözleşme yükümlülüğü altına sokmuştur. 

Başkan, her fırsatta tüzük değişikliği yaparak kulübü zarara uğratanların bu zararı ödemesini yasal hale getireceğini söylemektedir. Oysa tüzük değişikliğini beklemek yerine, kendi inisiyatifiyle bugüne kadar yaptığı hatalı transferlerin yarattığı zararı kapatmış olsaydı, bu söylemin samimi olduğuna inanabilirdik.

Bu durumda şu sonuç ortaya çıkmaktadır: Başkan, şimdiye kadar gönderdiği ve devre arasında göndermeye çalıştığı futbolcuların doğru transferler olduğuna inanmaktadır.

4. Aşçıoğlu - MHS ilişkisi

4. Aşçıoğlu - MHS ilişkisi

Fulya’da, Aşçıoğlu’nun yıllardır işgal ettiği ve kira ödemediği kulüp mülkümüzle ilgili olarak, birikmiş kiraların faiziyle tahsiline ve Aşçıoğlu’nun tahliyesine karar verilmiş olmasına rağmen; bu kararların uygulanması beklenmeden MHS Gayrimenkul A.Ş. ile anlaşma yapılmış ve bu değerli mülkün kiralama hakları devredilmiştir.

Bu firma da Aşçıoğlu ile anlaşarak, Aşçıoğlu’nun mülkümüzde kiracı olarak kalmasını sağlamıştır.

Bu süreçte, MHS firmasının Aşçıoğlu ile ortaklığı olduğu ve “hülle” yapıldığı iddiaları gündeme gelmiştir. Başkan ise 27 Aralık 2025 tarihli Divan Kurulu Toplantısı’nda bu konuyu araştırdığını ve iki firma arasında herhangi bir ticari bağ bulunmadığını ifade etmiştir.

Ancak Denetim Kurulu Raporu’nda, Anpa Gross Mağazacılık AŞ’ye yapılan kiralamanın da ihale veya kamuya açık bir duyuru süreci işletilmeden, kulüp menfaatlerine aykırı şekilde gerçekleştirildiği belirtilmiş; bu durum MHS ile olan ilişkilerin de ciddi biçimde incelenmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Denetim Kurulu raporunun 6. sayfasında, bu konunun incelendiği ve bir sonraki Divan Kurulu Toplantısı’ndan önce Genel Kurul’un bilgisine sunulacağı ifade edilmektedir. Umarım bu firmalar arasında herhangi bir ilişki yoktur ve bir “hülle” söz konusu değildir

5. Keny Arroyo ve Elan Ricardo Transferleri

Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, bugüne kadar bu iki transferin sponsorlar aracılığıyla ve kulüpten para çıkmadan yapıldığını iddia etmişlerdir.

Oysa Denetim Kurulu raporunun 41. sayfasında, bu iki transferin kulübün kendi kaynaklarıyla gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Bu durumda soru nettir:

Kulüp Başkanı mı yoksa Denetim Kurulu mu camiayı yanıltmaktadır?

Bu konu derhâl açıklığa kavuşturulmalıdır.

6. Beşiktaş'ın Değerleri Erozyona Uğruyor

6. Beşiktaş'ın Değerleri Erozyona Uğruyor

Başkan, söz konusu Divan Kurulu Toplantısı’nda övünerek “en çok gol pozisyonuna giren takımız” demiştir. Herhalde alkışlanmayı ve tebrik edilmeyi bekliyordu.

Oysa bir takım çok sayıda gol pozisyonuna girip gol atamıyorsa, bu durum forvet hattının yetersiz olduğunu gösterir. Mevcut santrfor ve forvet oyuncularını kim transfer etti? Bu açıklamalarla resmen Divan üyelerinin aklıyla dalga geçilmektedir.

Aynı toplantıda, Necip ve Mert’e kendilerine kulüp bulmaları gerektiğini, aksi hâlde A Takım dışında antrenman yapacaklarını deklare ettiklerini de ifade etmiştir. O hâlde şu soru kaçınılmazdır:

Bu iki oyuncuyla sezon başında neden sözleşme yenilendi?

Diyelim ki yeni yapılanmada bu oyunculara yer yok. Futbolda bu tür ayrılıklar olağandır. Ancak Necip ve Mert, yıllarca bu kulübe sorunsuz hizmet etmiş, kaptanlık pazubandı takmış oyunculardır. Beşiktaş kaptanlarını böyle mi yollar?

Her şeyin bir adabı vardır. Beşiktaş’ta kaptanlık yapmış oyuncularla medeni bir şekilde, gönülleri alınarak; hatta jübile sözü verilerek yollar ayrılmalıdır.

Bu yönetim, vefanın sadece bir semt adı olduğunu zannediyor olabilir. Oysa rahmetli Başkan Süleyman Seba ne demişti?

“Beşiktaş bir değerler manzumesidir.”

Ve unutulmamalıdır ki bu söz, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün asıl kimliğini tarif eder.

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hayri Cem
Hayri Cem
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam