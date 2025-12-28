BJK Yönetim, Divan ve Denetim Kurulları Ayrı Telden Çalıyor

2 Kasım 2025 tarihinde yapılan İdari ve Mali Genel Kurul’da, mevcut yönetimin ibra edilip edilmediği konusunda ciddi tartışmalar yaşanmıştır.

Bu tartışmaların en önemli nedeni, toplantıyı yöneten Divan Başkanı Affan Keçeci’nin yetersiz ve hatalı yönetimidir. Sayın Keçeci, maalesef son derece başarısız ve hukuka aykırı bir yönetim sergilemiştir. Bu durum, Denetim Kurulu raporunun 30 ve 31. sayfalarında detaylı şekilde anlatılmıştır.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine önce Divan Kurulu, ardından Denetim Kurulu ayrı ayrı soruşturmalar başlatmıştır.

Denetim Kurulu, hazırladığı raporda 11 madde hâlinde ibra oylamasının usulsüz olduğunu ortaya koymaktadır. Denetim Kurulunu bu net tavrından dolayı tebrik ediyorum. Ancak, camiamızda 125 sayfalık bir Denetim Kurulu raporunu çok az kişi okur. Divan Kurulu Toplantısında sunum yaparken bu konuyu da dile getirseler hem toplantıya katılanlar hem de YouTube’dan izleyenler de bilgilenmiş olurlardı.

Divan Kurulu ise bu süreçte kaçak güreşmektedir. Daha önce yaptığımız görüşmelerde, raporlarını Yönetim Kurulu’na ilettiklerini ve kamuoyuna açıklamak için Yönetim Kurulu’nun bu rapora vereceği yanıtı beklediklerini ifade etmişlerdi.

Ancak Divan Kurulu Toplantısı’nda, ‘konu yargıya taşındığı’ gerekçesiyle raporlarını açıklamayacaklarını söyleyerek işin içinden sıyrılmışlardır.

Gayrı resmi olarak gördüğüm Divan Kurulu özet raporun 5.maddesinde ibra oylamasının usulsüz yapıldığı açıkça belirtilmişken, Divan Kurulu Toplantısında bunu açıklayamamalarının arkasında acaba ne var?