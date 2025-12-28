BJK Yönetim, Divan ve Denetim Kurulları Ayrı Telden Çalıyor
Uzun zamandır camiamızı meşgul eden konuların, 27 Aralık 2025 tarihinde yapılan Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda ele alınarak netleştirileceği, soru işaretlerinin giderileceği yönünde ciddi bir beklenti vardı. Ancak maalesef bu beklenti gerçekleşmedi.
Konulara geçmeden önce, yaklaşık 5.000 kişiye ulaşmış Divan üyelerinden yalnızca 223 kişinin bu toplantıya katılmış olmasını da kaygı verici bulduğumu belirtmeliyim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Mevcut Yönetim İbra Oldu mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Başkan ve Yönetimin Tavrı Ne Olmalıydı?
4. Aşçıoğlu - MHS ilişkisi
6. Beşiktaş'ın Değerleri Erozyona Uğruyor
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video