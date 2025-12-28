Zenginler Nerede Yaşıyor? Ülkesinde En Çok Milyarder Bulunduran 11 Ülke

Amerika, yaklaşık 902 milyarderiyle bu alanda açık ara lider durumda. Teknoloji, finans ve yatırım sektörleri bu listeyi besliyor. Örneğin internet devlerinden ve yatırımcılardan oluşan zengin kesim büyük paya sahip. Her eyalette veya şehirde olmasa da para üretme makinası gibi bir kültür var. Sermaye akıyor, girişim şişiyor, milyarder sayısı artıyor. Ayrıca yüksek risk yüksek ödül mantığı da bu ülkede belirgin. Yine de, milyarder sayısı fazla olunca gelir eşitsizliği de görece büyük bir sorun haline geliyor.