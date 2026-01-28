Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: TL Faizi ve Döviz Kuru Arasında Nasıl Bir İlişki Var?
TL faizi ve döviz kuru arasında sıkı bir ilişki var aslında. Türkiye ekonomisi için bu en çok tartışılan konulardan biri. Buradaki ilişkiyi anlamadıysan Dr. Hakan Özerol anlattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Faiz artışı TL'nin daha cazip hale gelmesine neden oluyor.
Faiz artışı sermayeyi de etkiliyor.
Tam tersi bir durumda ise döviz avantajlı hale geliyor.
Tabii piyasanın aktörleri sadece bugünkü faize bakmıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın