Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: TL Faizi ve Döviz Kuru Arasında Nasıl Bir İlişki Var?

28.01.2026 - 14:01

TL faizi ve döviz kuru arasında sıkı bir ilişki var aslında. Türkiye ekonomisi için bu en çok tartışılan konulardan biri. Buradaki ilişkiyi anlamadıysan Dr. Hakan Özerol anlattı!

Faiz artışı TL'nin daha cazip hale gelmesine neden oluyor.

Merkez Bankası, faiz artışı kararı verdiğinde TL'nin değeri yükseliyor. Bu, yatırımcılar için TL'nin daha avantajlı hale gelmesine neden oluyor. Faizin artırılması başka yatırımları ülkeye çekmenin de bir yolu. 

Dr. Hakan Erol bunu şöyle anlatıyor:

Merkez Bankası, Türk lirası faizini etkileyebilir. Türk lirası faizi artırıldığında Türk lirası cazip hale gelir. O zaman insanlar Türk lirasını tercih ederler. Dolar, euro, döviz almazlar. Hatta ellerindekini bozalar ve döviz düşer. .

Faiz artınca herkes TL'ye geçiyor.

Herkes TL'ye yöneldiğinde ise döviz talebi azalıyor. Bunun sonucunda da TL değer kazanmış oluyor. Yani herkes TL'nin daha değerli olduğunu görünce dövizleri elden çıkarıp parasını TL olarak tutmaya devam ediyor.

Dr. Hakan Özerol'un dediği gibi Türk lirası faiziyle oynayarak dövizi etkilemek mümkün. 'Kur, faizin türevidir.' diyenler bunu kastediyor.

Faiz artışı sermayeyi de etkiliyor.

Faiz artışı aynı zamanda sermayeyi de çekiyor. Yani ülkede faiz arttığında sermaye sahipleri paralarını ülkeye sokuyor. Sermaye girişiyle birlikte döviz satılıyor. Dövizin satılmasıyla piyasada döviz artıyor elbette, bu da döviz kurunun düşmesine neden oluyor.

Tam tersi bir durumda ise döviz avantajlı hale geliyor.

Diyelim faizi düşürme kararı verildi, bunun etkisi ne olur peki? Faiz artınca TL yükseliyor dedik. Faiz düşürüldüğünde ise TL getirisi azalıyor. Bu da yatırımcıyı daha yüksek getiri arayışına itiyor. 

Dr. Hakan Erol'un anlattığı gibi Merkez Bankası, Türk lirasının değerini düşürür yani faizini düşürürse o zaman herkes döviz almayı tercih eder ve döviz artar.

Daha yüksek getiri için yatırımcılar dövize yöneliyor.

Faiz düştüğünde TL'den yatırımcı kaçıyor ve alternatifler arıyor. Bu aşamada dövize talep artıyor. Yani TL'de parası olanlar artık yeterince getirisi olmadığını düşündüğü için dövize yöneliyor ve döviz kurunda artış meydana geliyor.

Tabii piyasanın aktörleri sadece bugünkü faize bakmıyor.

Piyasada faiz düşebilir ya da yükselebilir. Faiz artsa bile beklenti geçici olduğu yönündeyse o zaman bu, TL'nin güçlenmesini engeller. Ya da faiz sabit olsa da artacağı inancı ve beklentisi varsa kurda dalgalanmalar olabilir. Yani bugün ne olduğundan çok gelecekteki beklentiler de piyasayı etkiliyor.

Güvenle ilgili sorunlar da faiz-döviz ilişkisine etki ediyor.

Yatırımcı için risk her şeyin önünde. Eğer o ülkede güven problemi varsa o zaman faizin yüksek olması para biriminin değerlenmesi açısından çok da önem taşımaz. Çünkü yatırımcı ilk olarak parasının güvende olduğunu bilmek ister.

Dr. Hakan Özerol bunu şöyle açıklıyor:

