Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: TL Faizi ve Döviz Kuru Arasında Nasıl Bir İlişki Var?

Merkez Bankası, faiz artışı kararı verdiğinde TL'nin değeri yükseliyor. Bu, yatırımcılar için TL'nin daha avantajlı hale gelmesine neden oluyor. Faizin artırılması başka yatırımları ülkeye çekmenin de bir yolu.

Dr. Hakan Erol bunu şöyle anlatıyor:

Merkez Bankası, Türk lirası faizini etkileyebilir. Türk lirası faizi artırıldığında Türk lirası cazip hale gelir. O zaman insanlar Türk lirasını tercih ederler. Dolar, euro, döviz almazlar. Hatta ellerindekini bozalar ve döviz düşer. .

Faiz artınca herkes TL'ye geçiyor.

Herkes TL'ye yöneldiğinde ise döviz talebi azalıyor. Bunun sonucunda da TL değer kazanmış oluyor. Yani herkes TL'nin daha değerli olduğunu görünce dövizleri elden çıkarıp parasını TL olarak tutmaya devam ediyor.