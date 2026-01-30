Bu İçeriği Okuyun, Hayat Kaliteniz Artsın : Finansal Okuryazarlık Yaşam Kalitesine Nasıl Katkı Sağlıyor?

Çoğumuz maaş yattığı an kontrolü kaybedip vitrinlere dalıyoruz ama işin sırrı 'ne kadar kazandığında' değil, 'ne kadarını nasıl yönettiğinde' saklı. Paranın dilini çözdüğünde, o parayı bir tüketim aracı değil, seni özgürlüğe taşıyan bir araç olarak görmeye başlıyorsun. Yani ilk kural: Para seni değil, sen parayı yöneteceksin!