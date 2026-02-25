Sevgili Yay, bugün Mars ve Uranüs arasındaki kare açı, ofis hayatında beklenmedik durumlarla karşılaşmana neden olabilir. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, asistanının işi bıraktığını öğrenmek veya günlük olarak kullandığın bir makinenin arızalandığını fark etmek gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Bu durumlar, seni beklenmedik bir kaosa sürükleyebilir.

Ancak bu durum, aslında işlerin ne kadar hantal ve yanlış yürüdüğünü kendi gözlerinle görmek için bir fırsat da olabilir. Bu süreçte, eski ve verimsiz sistemleri bir kenara atıp teknolojik yeniliklerle işleri daha hızlı ve etkin bir şekilde yapabileceğin yeni bir akış yaratma şansın olacak. Bu kriz, sadece daha hızlı bir çalışan yapmayacak seni, aynı zamanda maliyetleri düşürerek iş yerinin kahramanı da olmanı sağlayacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise mantığının dışında gelişen bir anın büyüsüne kapılabilirsin. İş yerinde veya spor salonunda tanıştığın biriyle aranda beklenmedik bir çekim hissedebilirsin. Bu çekim, hiyerarşi, iş kuralları veya ahlaki tabuları hiçe sayacak kadar güçlü olabilir. Bu yasaklı çekim, tehlikenin dozunu artırdıkça daha da karşı konulmaz bir hale gelebilir. Birbirinize bakmamaya çalışırken bile yaşanan bu gizli ve yoğun çekim, mantığını tamamen devre dışı bırakabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…