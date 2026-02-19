Sevgili Yay, bugün Satürn ile Neptün'ün kavuşumu, aile ve kariyer dengeni sorgulamana neden olabilir. Evinle ilgili bir sorumluluk, iş planlarını etkileyebilir ve hatta değiştirebilir. Belki de paşınmayı düşünüyor olabilirsin, belki de evinde bir düzen değişikliği yapmayı planlıyorsun. Yani bugün, ailevi bir konu gündeminin baş köşesine oturmuş olabilir.

Tam da bu noktada hedefin profesyonel hayatında sağlam bir temel kurmak ise duygusal zeminini güçlendirmen gerektiğini bilmelisin. İş hayatın ve aile yaşamın arasında sahiden güçlü dengeyi sağlamalısın. Kariyerinde daha sağlam adımlar atmaya odaklanmalısın. Böylece kariyerinde uzun vadeli bir pozisyon için yöneticilerinden güçlü sinyali alabilirsin. Sabırlı hareket edersen, kalıcı bir yükselişin kapıları senin için sonuna kadar açılabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise geçmişten bir kişiyle ilgili belirsizlikler netleşebilir. Bekarsan, eski bir aşığın yeniden karşına çıkması geçmişi canlandırabilir. Seni yeniden aynı hikayeye sürükleyen bu heyecana kapılmak istediğinden emin misin peki? Yoksa artık bu defterin kapanmasının zamanı geldi mi? İyi düşün, Satürn erkisinde duygularınla ama senin için en iyi olan karara odaklan. Unutma bazen kalp de yanılabilir, bu yüzden aklını da kullan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…