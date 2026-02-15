Sevgili Yay, bugün Güneş'in Uranüs ile kare açıya girmesi, iletişim alanında beklenmedik ve ani gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor. Pazartesi sabahı yataktan henüz yeni çıkmışken, telefonundan gelecek bir bildirim, tüm haftanın gidişatını değiştirebilir.

Eğitimle ilgili bir konu, belki de bir seyahat planı ya da hukuki bir durum hakkında sürpriz bir gelişme seni heyecanlandırabilir. Bu durumlar karşısında hızlı bir şekilde karar vermen gerekebilir. İş hayatında ise cesur bir adım atman durumunda yeni bir kapının açılabileceğini unutmamalısın. Belki de farklı bir fikrinle, herkesin dikkatini üzerine çekebilir ve öne çıkabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, spontane bir buluşma seni bekliyor olabilir. Eğer bekarsan, sürpriz bir tanışma ile heyecan dolu bir başlangıca adım atabilirsin. Belki de bu, uzun süredir beklediğin o özel kişi, yani gerçek aşkın ta kendisi olabilir... Güneş'in ışıkları altında olduğun bugün bir ilişkin varsa, o zaman spontane bir plan aşkı canlandırabilir. Sahi, senin planın ne bugün? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…