Sevgili Yay, bugün aşk hayatında kalbinin ritmini hızlandıracak, adeta bir aşk rüzgarı esmeye başlayacak. Kendini bir aşk oyununun içinde bulabilirsin, belki de kalbini çalan biri olacak. Bekar bir Yay olarak, sosyal çevrende beklenmedik biri senin dikkatini çekebilir. O kişiyle olan yakınlaşman, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmana vesile olabilir.

Aradığın aşkı bulma konusunda belki de hayat sana bir fırsat sunuyor. Bu fırsatları değerlendirmekten çekinme, belki de hayatının aşkı tam da karşında duruyor. Onu henüz yeterince tanımasan da kalbinin sesini dinlemeye ne dersin? Belki de kalbin, aklından daha önce ona ısındı bile. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…