Sevgili Yay, bugün gökyüzünde Güneş ve Satürn'ün bir araya geliyor. Bu ilahi buluşma, aşk hayatında önemli bir dönüm noktası olabilir. Partnerinin senden beklentileri artık daha belirgin hale gelebilir ve belki de bu, ilişkinin geleceğini belirleyecek bir konuşma yapmanın zamanıdır. Bu etkileşimli konuşma, duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade etme fırsatı sunacaktır. Kendini saklamadan, dürüst bir şekilde hislerini ve düşüncelerini paylaş. Ancak unutma ki bu konuşma sadece partnerinin beklentilerini anlamakla kalmayacak, aynı zamanda senin de ne istediğini netleştirecek.

Eğer partnerinin evlilik hayalleri kurduğunu fark edersen ve sen de aynı düşüncedeyken, bu muhteşem birlikteliğinizi daha da güçlendirebilir. Ancak, eğer sen hâlâ macera peşindeysen ve partnerinin düşlediği düzenli ve sakin hayat senin için fazla monoton ise belki de ayrılık zamanı gelmiş demektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…