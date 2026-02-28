Sevgili Yay, bugün kalbin, evde huzur arayışı içinde atacak. Belki de yoğun geçen bir haftanın ardından, partnerinle dışarı çıkmak veya büyük maceralara atılmak yerine, birlikte yemek yapmayı ve sakin bir akşam geçirmeyi tercih edeceksin. Belki de birlikte bir film izlemek, bir fincan çay eşliğinde sohbet etmek ya da sadece birlikte sessizce vakit geçirmek gibi basit ama anlamlı etkinlikler senin için daha çekici olacak.

Aşkta genellikle heyecan arayan ve yeni deneyimlere açık olan sen, bugün bir değişiklik yaparak, köklenme ve aidiyet duygusunun getirdiği derin huzura yerini bırakacaksın. Belki de bu, ilişkinin yeni bir evresine geçişin bir işareti olabilir. Aşk, bugün senin için bir sığınak, bir güvenli liman olacak. Hadi, aşkta huzura odaklan. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…