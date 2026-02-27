Sevgili Yay, bugün bedenin atmosferik basınca ve bulunduğun mekanın aurasına karşı aşırı duyarlılık gösterebilir. Işığın açısı, ortamın sıcaklığı gibi çevresel faktörler, bugün senin için daha belirgin hale gelebilir ve hücresel düzeyde tepkiler vermeye başlayabilirsin.

Bu durumda ne yapmalı, diye soruyorsan, sana en iyi tedavi yöntemini hemen önerelim: Konfor alanını estetik bir bakış açısıyla düzenlemek! Etrafındaki düzen ve estetik, bedeninin ve ruhunun huzur bulmasına yardımcı olacaktır.

Bir diğer önemli nokta ise su tüketimin. Tükettiğin suyun kalitesi kadar, çevrendeki nem oranının dengesi de cildinin ve mukoza tabakanın canlılığını belirleyecek. Yani, bugün nem oranı dengeli bir ortamda bulunman ve kaliteli su tüketmen, cildinin de canlı ve taze görünmesini sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…