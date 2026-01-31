Sevgili Yay, bu ay senin için oldukça hareketli geçecek. İlk olarak, 13 Şubat'ta Satürn'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte, hayatına biraz daha disiplin girecek. Bu, senin için daha düzenli ve odaklanmış bir yaratım sürecine işaret ediyor. Ancak bu süreçte eğlenceyi de unutmaman gerekiyor. Eğlence ve sorumluluk arasındaki dengeyi sağlamak, bu ayın anahtar kelimesi olacak. Şubat ayı, yeteneklerini ciddiye almanı ve onları en iyi şekilde kullanmanı bekliyor senden!

Öte yandan Merkür'ün Balık burcuna geçişi ise ev ve aile konularında hassasiyetlerini artırıyor. Aman dikkat bu aralar, geçmişle ilgili bir konunun gündeme gelmesi muhtemel. Ancak bu durumda net cevaplar aramak yerine, empati yapmayı tercih etmen daha faydalı olacak. Empati, bu dönemde senin en güçlü silahın olurken, miras konuları açıldığında da dengeyi bulmanı sağlayacak.

Peki ya aşk? Ayın sonlarına doğru Mars'ın Uranüs ile kare açı yapması, aşk hayatında ani yön değişimlerine işaret ediyor. Özgürlük ihtiyacının artacağı bu dönemde, aşk hayatında bağlılıkla bağımsızlık arasındaki dengeyi test edeceksin. Tam da bu dengeye göre, aşk hayatında yeni bir sayfa açma ihtimalin yüksek. Tabii bu süreçte hem bağlılık hissini koruman hem de özgürlüğünden ödün vermemen gerekecek... Acaba bunu yapabilcek misin? Bize soracak olursan, partnerinle dürüst bir konuşma ve kartlarını açık oynadığın bir ilişki bunu sağlayabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…