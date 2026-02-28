Sevgili Yay, bu ay seni oldukça etkileyici bir enerji bekliyor. Evrenin en güçlü iki enerjisi olan Satürn ve Plüton, bu ay evinde huzurun baş mimarı olmaya hazırlanıyor. Bu iki güçlü gezegenin birleşimi, evindeki atmosferi tamamen değiştirebilir ve huzur dolu bir ortam yaratabilir.

Sanki evinin duvarlarına yeni bir renk vermiş gibi, tüm atmosfer değişebilir... Partnerinle arandaki gerginlikler yerini, anlayış ve şifa dolu bir enerjiye bırakabilir. Bu enerji, ilişkindeki tüm olumsuzlukları yok edebilir ve aranızdaki bağı daha da güçlendirebilir.

Birlikte planladığın gelecek artık çok daha yakın. Belki de hayalini kurduğun o ev, o iş, o seyahat... Her şey birer birer yerli yerine oturabilir. Eksik kalan tüm parçaların tamamlandığında ise huzur seni sarabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…