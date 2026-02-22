onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 23 Şubat - 1 Mart Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 23 Şubat - 1 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Şubat - 1 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta senin için yaratıcılık dolu bir perde açılıyor. Haftanın ilk günlerinde, projelerini daha geniş kitlelere ulaştırma konusunda bir arzu hissetmen muhtemel. Ancak unutma ki Merkür'ün durağan konumda olacağı hafta ortasında, aceleyle alınan kararlar gözden geçirilmeye ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle, her adımını dikkatlice atmanda fayda var.

Haftanın son günlerine doğru ise belki de beklenmedik bir iş birliği teklifiyle karşılaşabilirsin. Bu noktada, iş birliği teklifinin şartlarını iyi okuman ve uzun vadeli planlar yapman, senin için en doğru strateji olabilir. Unutma ki her zaman olduğu gibi, sabırlı ve stratejik düşünme en büyük kazancın olacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın başındaki Venüs'ün enerjisi kalbinin hızla atmasına neden olabilir. Flört etme enerjinin tavan yapacağı bu dönemde, kalbin hafif ve neşeli olacak. Eğer bekarsan, bu enerji seni gerçek aşka sürükleyebilir... Ancak bir birlikteliğin varsa, ihanet veya kıskançlık tüm gündemi değiştirebilir. Anlık bir heves, aşkın sonu bile olabilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yay Burcu Yorumu

Aylık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yay Burcu Yorumu

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Yay burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın