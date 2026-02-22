Sevgili Yay, bu hafta senin için yaratıcılık dolu bir perde açılıyor. Haftanın ilk günlerinde, projelerini daha geniş kitlelere ulaştırma konusunda bir arzu hissetmen muhtemel. Ancak unutma ki Merkür'ün durağan konumda olacağı hafta ortasında, aceleyle alınan kararlar gözden geçirilmeye ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle, her adımını dikkatlice atmanda fayda var.

Haftanın son günlerine doğru ise belki de beklenmedik bir iş birliği teklifiyle karşılaşabilirsin. Bu noktada, iş birliği teklifinin şartlarını iyi okuman ve uzun vadeli planlar yapman, senin için en doğru strateji olabilir. Unutma ki her zaman olduğu gibi, sabırlı ve stratejik düşünme en büyük kazancın olacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın başındaki Venüs'ün enerjisi kalbinin hızla atmasına neden olabilir. Flört etme enerjinin tavan yapacağı bu dönemde, kalbin hafif ve neşeli olacak. Eğer bekarsan, bu enerji seni gerçek aşka sürükleyebilir... Ancak bir birlikteliğin varsa, ihanet veya kıskançlık tüm gündemi değiştirebilir. Anlık bir heves, aşkın sonu bile olabilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…