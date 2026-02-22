Sevgili Yay, bu hafta her zamankinden çok daha yaratıcı olacaksın. Haftanın ilk günlerinde, sana ait olan projelerini daha geniş bir kitleyle buluşturma arzusu içinde olman gayet olası. Ancak bir adım dur ve unutma ki Merkür'ün durağan konumda olduğu hafta ortasında, hızlıca alınan kararlar bir kez daha gözden geçirilme ihtiyacı hissedebilir. Bu yüzden, her adımını özenle atman ve düşünmen senin yararına olacak.

Haftanın sonlarına doğru ise belki de hiç beklemediğin bir iş birliği teklifiyle karşılaşabilirsin. Bu noktada, iş birliği teklifinin detaylarını dikkatlice okuman ve uzun vadeli planlar yapman, senin için en doğru yol olabilir. Unutma ki her zaman olduğu gibi, sabırlı ve stratejik düşünme senin en büyük kazancın olacaktır. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…