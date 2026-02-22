onedio
23 Şubat - 1 Mart Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 23 Şubat - 1 Mart haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu haftaya Venüs ve Jüpiter'in büyüleyici üçgeniyle başlıyorsun. Bu gökyüzü olayı, bedeninde bir genişleme hissi yaratabilir. Ancak, bu durumu aşırıya kaçan beslenme alışkanlıklarına ya da düzensiz uyku düzenine dönüştürme. Unutma ki bu hafta anahtar kelimen 'ölçü' olmalı.

Özellikle akşam saatlerinde hafif ve sağlıklı beslenmeye özen göster. Belki bir tabak sebze yemeği ya da bir kase çorba hem midene yük olmayacak hem de gece boyunca rahat bir uyku çekmeni destekleyebilir.

Bu hafta, kendini iyi hissetmek ve enerjini yüksek tutmak için dengeli ve ölçülü bir yaşam tarzını benimsemişken hareketi de rutinlerine kat. Sporla birlikte gelen güç ve sağlık gibisi yoktur! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

