Sevgili Yay, bu haftaya Venüs ve Jüpiter'in büyüleyici üçgeniyle başlıyorsun. Bu gökyüzü olayı, bedeninde bir genişleme hissi yaratabilir. Ancak, bu durumu aşırıya kaçan beslenme alışkanlıklarına ya da düzensiz uyku düzenine dönüştürme. Unutma ki bu hafta anahtar kelimen 'ölçü' olmalı.

Özellikle akşam saatlerinde hafif ve sağlıklı beslenmeye özen göster. Belki bir tabak sebze yemeği ya da bir kase çorba hem midene yük olmayacak hem de gece boyunca rahat bir uyku çekmeni destekleyebilir.

Bu hafta, kendini iyi hissetmek ve enerjini yüksek tutmak için dengeli ve ölçülü bir yaşam tarzını benimsemişken hareketi de rutinlerine kat. Sporla birlikte gelen güç ve sağlık gibisi yoktur! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…